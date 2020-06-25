Sünnet için endişeye gerek yok

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Polikliniklerinde görev yapan uzman hekimler, "Sünnet çocuklar ve aileler için son derece önemli cerrahi bir operasyondur. Ameliyathane ortamında steril imkanlarla gerçekleştirilmelidir" dedi.

Çocuklarını sünnet yaptırmak için okulların tatile girmesini bekleyen, tatil için aileler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da "sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?" "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi sorunlarında cevaplarını araştırıyor.

Çocuklar ve aileleri için son derece önemli olan sünnet için hem okulların kapanması hem de yaz sezonunda gelmesiyle hazırlık başladı. "Sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?", "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi soruların cevaplarını araştıran ailelerin endişesini Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Uzmanları giderdi.

Sünnette tercih edilen yaş aralığı

Uzmanlar şu bilgileri verdi:

“Sünnet için tercih edilen en ideal yaş ilk 6 aydır. Çünkü ilk 6 ayda çocuklarda penis bölgesinde fazla yağlanma olmaz, penis daha ortada ve sünnet yapılmaya elverişlidir. Bu dönemlerde anestezi vermediğimiz için, lokal anestezi ile birlikte ideal bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.”

Sünnet işlemi hangi ortamda yapılmaktadır?

“Ameliyathanelerdeki steril şartlardır. Çünkü sünnet önemli bir ameliyattır hem hijyenik hem de estetik açısından. Ameliyathane ortamında yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız burada bir travma yaşama gibi bir durum da söz konusu değildir. Kendisini güvende hissettirecek tüm şartlar imkanlar bulunmaktadır. Ailelerimizin içi rahat olabilir.”

Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?

“Bu durum yaşa göre değişir ilk 6 ayda yapılan sünnetler çabuk iyileşir, ondan sonraki yaşlarda ise 48- 72 saatte iyileşme olur. Eğer sünnet derisinde penise yapışıklık var ise ve sünnet derisinin ucu dar ise bu durumda iyileşme bir süre daha uzayabiliyor. Kabuklanma dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu durumlar bizim gözümüzü korkutmamalı çocuklarımız için endişe verici bir durum söz konusu değil. Sadece yara iyileşme durumu 3-4 daha uzayabiliyor. Sünnette ailelerin endişe edeceği bir durum söz konusu değil güvenilir ellerde steril ortamda başarıyla gerçekleştirilmektedir."