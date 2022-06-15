Süper babalara sürpriz hediyeler

Samsun'da Babalar Günü'ne özel kampanya ile bin TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediye kazanma fırsatı sunuluyor.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Babalar Günü'nün yaklaştığı şu günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor. Babalar Günü alışverişini fırsata dönüştüren kampanya ile bin TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor.

Babalar Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 17-19 Haziran tarihleri arasında tek seferde ya da toplamda 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip aynı alanda oynanacak çarkıfelek oyunu ile birlikte birçok ödül seçeceğinden birine sahip olacak. Babalar Günü kampanyasına katılan ziyaretçiler hem eğlenip hem de bu özel günü hediyeye dönüştürecek. Birçok firma ve mağazanın hediye seçeneklerin bulunduğu kampanyada vatandaşlar alışverişini hediyeye dönüştürme fırsatı yakalayacak. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı bin TL' ye ulaştığında kampanyadan yararlanabilecek.