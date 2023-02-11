Süper Lig Yardımcı Hakemi Samet Çiçek'in acı günü

Süper Lig Yardımcı Hakemi Samet Çiçek'in babası Recai Çiçek, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Samsun'da yaşayan ve Irmak Sanayi Spor Kulübü'nde futbol antrenörlüğü yapan Recai Çiçek, yakalandığı kanser hastalığının ardından organ yetmezliğine yenik düştü. Çiçek'in cenazesinde Süper Lig'de yardımcı hakemlik yapan oğlu Samet Çiçek'in de büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Antrenörü olduğu kulübün öğrencileri ise Recai Çiçek sayesinde birçok konuda kendilerini geliştirdikleri ve futbolu sevdiklerini söyledi.

Recai Çiçek, Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Canik Toygar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye birçok sporcunun yanı sıra İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı.