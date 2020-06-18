İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 55 ED 142 plakalı otomobil sürücüsü H.N. isimli şahsın üzerinde otomobil içerisinde yapılan aramalarda başkasının adına bulundurma ruhsatlı 1 adet tabanca, 2 adet fişek, 2 adet şarjör ve aracın bagajında da 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


H.N. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.