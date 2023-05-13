Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçerken, olayla ilgili bir 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak'ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Polis Merkezi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 313 kapsül sentetik ecza hap, alümunyum folyoya sarılı vaziyette 15,65 gram metamfetamin maddesi, bir kutu içerinde 4,40 gram metamfatemin maddesi, 30 adet ekstasy hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu paketlemeye yarar alümünyum folyo rulosu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör, 119 adet tabanca fişeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi Samsun Eğitim Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.