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Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı

Samsun’da emniyet güçlerinin şüpheli bir aracı durdurarak yaptığı aramada 1 kilo 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'da emniyet güçlerinin şüpheli bir aracı durdurarak yaptığı aramada 1 kilo 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince alınan istihbarı bilgiler neticesinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde durdurulan şüpheli şahsın aracında ve üst aramasında yapılan kontrollerde 1 kilo 16 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs yakalanarak ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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