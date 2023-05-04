Şüpheli araçtan esrar çıktı

Samsun'da Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir araçta yaptıkları aramada satışa hazır esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır 25 parça halinde yaklaşık 141 gram esrar maddesi, 1 adet mermi ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve alüminyum folyaya sarılı yaklaşık 3 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla E.B., Y.E.G., M.C.D. ve E.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.