Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu 223 uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da şüpheli bir kişiyi kovalamaca sonucu yakalayan polis merkezi ekipleri, şahsın üzerinde 223 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen A.K. isimli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. A.K.'nin üzerinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 223 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor.