Şüpheli valizin, patlatılmasını canlı yayın yaparak izlediler

Samsun'da paniğe olan şüpheli valiz, bomba imha ekiplerince patlatıldı. İçerisinden kıyafet çıkan şüpheli valizin patlatılmasını ise vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi.

Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park'ta saat 13.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıt Park içerisinde çalılıklar arasında şüpheli durumda duran bir valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli valizin etrafına emniyet şeridi çekti. Çevrede güvenlik sağlandıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi şüpheli durumdaki valizi fünye ile patlattı.

Paniğe neden olan valizin içerisinden ise bir vatandaşa ait kıyafetler çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşların şüpheli valizin patlatılmasını film izler gibi izlemesi ve telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.