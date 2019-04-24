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Suriye uyruklu YPG'li şahıs tutuklandı

Samsun’da YPG’li Suriye uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da YPG'li Suriye uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Husam A.O.'yu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Husam A.O., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Husam A.O., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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