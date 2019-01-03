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Suriyeli 2 kardeşi bıçaklayan zanlı adliyede

Samsun’da Suriyeli 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Suriyeli 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Olay, Canik ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Adbulhadi Sadık Ali (35) ile ağabeyi Abdulkader Sadık Ali (36) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kardeşlerden Abdulkader Sadık Ali ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri iki kardeşi bıçakladığı iddia edilen Hafız K.'yi (53) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Hafız K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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