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Suriyeli çocukların ateşle oyunu evi kül etti

Samsun’da, Suriye uyruklu şahısların kaldığı evde çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.

Samsun'da, Suriye uyruklu şahısların kaldığı evde çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 3 yaşındaki bir çocuk ise son anda evden çıkarılarak kurtarıldı.


Yangın, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında kalan Suriye uyruklu 9 kişilik bir ailenin çocukları evin içerisinde ateşle oynarken evdeki eşyalar tutuşmaya başladı. Dumanların yükselmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada evde bulunan biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere evdekiler kendilerine son anda dışarı attı.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu evdeki eşyalar küle döndü.

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