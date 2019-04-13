Suriyeli çocukların ateşle oyunu evi kül etti

Samsun'da, Suriye uyruklu şahısların kaldığı evde çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 3 yaşındaki bir çocuk ise son anda evden çıkarılarak kurtarıldı.

Yangın, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında kalan Suriye uyruklu 9 kişilik bir ailenin çocukları evin içerisinde ateşle oynarken evdeki eşyalar tutuşmaya başladı. Dumanların yükselmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada evde bulunan biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere evdekiler kendilerine son anda dışarı attı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu evdeki eşyalar küle döndü.