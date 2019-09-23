“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”na hastanelerden destek

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve aralarında Samsun'un da olduğu 115 şehir ve 15 ülkede gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya gelen binlerce kadın, süsledikleri bisikletlerle meydanları doldurarak ‘daha hareketli bir yaşama' dikkat çekmek için pedal çevirdi. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' sloganı ile yola çıkılan etkinliğe birçok kadın bisikleti ile katıldı. Samsun Çobanlı İskelesi'nden başlayan turda renkli görüntüler ortaya çıktı. VM Medical Park Samsun, Liv Hospital Samsun ailesinin kadın çalışanlarının tüm ekibiyle katıldığı etkinlikte Ekolojik Yaşam Derneği'nin yanı sıra birçok kurum ve kuruluş da yer aldı.