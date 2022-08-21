İhlas Haber Ajansı

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Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti

Samsun’da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Samsun'da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede süt toplayan üzerinde süt tankı bulunan T.D. (40) idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi. Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük'ü ezerek ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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