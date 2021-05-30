İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tabancayla kalbinden kendini vurdu

Samsun’da 28 yaşındaki genç tabancayla kendini kalbinden vurdu.

Samsun'da 28 yaşındaki genç tabancayla kendini kalbinden vurdu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki S.A. evlerinde tabancayla kendini kalbinden vurdu. Ağır yaralanan genç, arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Su tesisatçısı olduğu öğrenilen S.A. acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.