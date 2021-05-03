Tabatabaei: “Yavruları yuvalarından uzaklaştırmayın”

Hatta yuvalarından uzaklaştırmayalım” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğanın kendini yenilemeye başladığını, yeni bireylerin hayata katıldığını belirterek bir yavru hayvan bulan kişinin ne yapması gerektiğini anlattı.

Büyüyen ve genişleyen şehir hayatının birçok canlının yaşam alanını kısıtladığını dile getiren Tabatabaei, “Apartman boşluklarına, çatı aralarına yuva yapmış hayvanlarla (kuşlar, kediler, köpekler) ortak bir dünyayı paylaşmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Park bahçelerimizde dolaşırken balkonlarımıza, çatı aralarımızda, bacalara yuvalamış yaban kuşları ile kedi ve köpek gibi hayvanlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu dönemlerde Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimler olarak en sık karşılaştığımız ihbarlar; ‘Balkonumun altında yavru kediler var, gelip alır mısınız', ‘Balkonumda güvercin yuvası bulunuyor, annesi yok, alabilir misiniz', ‘Çatı arasında köpek yavruları var, anne ölmüş olabilir gelip bakabilir misiniz' şeklinde oluyor. Bu durumlarda hassas davranmalıyız” diye konuştu.

Yavru hayvanlara dokunulması noktasında da çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tabatabaei, “Peki, yavru bir hayvana dokunmak ne kadar doğru? Bu soruyu cevaplarken sorunu sahipsiz evcil hayvan veya yaban hayvanı olarak değil bu canlının bir yavru olduğunu ve yaşamını idame ettirmesi için bir anneye ihtiyacı olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Maalesef iyi niyetle annesinin yuvaya gelmediğini düşünenler oluyor. Annelerinin yavrusu için yemek bulmaya gittiğini düşünmeliyiz. Yuvasından aldığımızda yavruyu annesiz bırakabiliriz. Böyle bir durumda yavruyu yuvadan almak yerine anneyi yuvaya çekmek daha doğru olacaktır. Bu nedenle onlar için temiz bir kaba yemek ve su bırakmak daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Eğer annenin 32 saate kadar yuvaya hiç gelmediği tespit edilirse yavruların öksüz olduğunu düşünebildiklerini ifade eden Paria Tabatabaei, “Ama bu süre zarfı dolmadan kesinlikle yavrulara dokunmamalıyız. Memelilerin keskin koku alma duyusu olduğundan sevmek amaçlı veya beslemek için yavruya dokunduğumuzda anneleri tarafından terk edilebiliyor. Bu durum yavru için yarardan çok zarar verici olabilir. O nedenle önerimiz yavru hayvan hasta ve yaralı olmadığı sürece yuvadan uzaklaştırılmaması hatta yavruya dokunulmamasıdır. Unutmamalıyız ki bir yavruya en iyi bakacak kişi onun annesidir” açıklamasında bulundu.