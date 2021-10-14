Tabiat parklarına pandemi sonrası ziyaretçi akını

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan 7 doğa harikası tabiat parkını 2021 yılında toplam 154 bin 469 kişi ziyaret etti.

Dünyayı etkisini alan salgının ardından birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de belirli bir zaman sokağa çıkma kısıtlamaları ile geçti. Birçok vatandaş için sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası yolculukta sınırlama ve saat sınırı getirilmişti. Bu nedenle tabiat parklarına olan ziyaretçi sayısı önceki yıllara oranla bir hayli azalmıştı. Samsun'da kısıtlamaların ardından 7 doğa harikası tabiat parkını 2021 yılında toplam 154 bin 469 kişi ziyaret etti.

154 bin 469 kişi tabiat parklarını ziyaret etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Amazon Tabiat Parkı'nı 2020 yılında 239 kişi ziyaret etmişti. Kısıtlamaların yaşandığı 2020 yılının ardından 2021 yılında Amazon Tabiat Parkı'nı şu ana kadar 7 bin 742 kişi ziyaret etti. Genellikle piknik yapan vatandaşların ve evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimi için kullandıkları Bayraktepe Tabiat Parkı'nı 2021 yılında 19 bin 246 kişi ziyaret etti. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Sarıgazel Tabiat Parkı'nı 2021 yılında 111 bin 72 kişi ziyaret etti. Vezirköprü ilçesinde yer alan Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı'nı 2020 yılında 24 bin 901 kişi ziyaret ederken, tabiat parkını 2021 yılında ise 57 bin 550 kişi ziyaret etti. Vezirsuyu Tabiat Parkı'nı 2021 yılında şu ana kadar 28 bin 513 kişi ziyaret etti. Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı'nı 2020 yılında 6 bin 728 kişi ziyaret ederken, 2021 yılındaki ziyaretçi sayısı ise 23 bin 639 kişiye yükseldi. Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanını 2020 yılında 471 kişi ziyaret etmişti. Alanı 2021 yılında 6 bin 607 kişi ziyaret etti.

Bayraktepe, Sarıgazel ve Vezirsuyu Tabiat Parklarını ziyaret edenlerin sayısı 2021 yılında geçen seneye oranla düştü. Amazon Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı'nı ziyaret edenlerin sayısı 2021 yılında 2020 yılına oranla arttı.