Tahkim Kurulu'ndan takımları sevindirecek emsal karar

2011-2012 sezonunda Süper Lig'de oynayan Samsunspor, Kayserispor'dan Selim Teber'i transfer etmişti. Selim Teber, o sezon Samsunspor'da 3 maçta toplam 226 dakika forma giydi. Sezon sonu sözleşmesini fesheden Teber, bir sonraki sezon Karabükspor ile sözleşme imzaladı. Yıllar sonra Samsunspor'a dava açan Teber lehine UÇK tarafından verilen 585 bin Euro'luk fesih tazminatı kararı, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Nuri Asan Tesisleri'nde kulüp avukatlarıyla birlikte açıklamada bulunan Başkan İsmail Uyanık, bu kararın Türk futbol tarihine örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Başkan Uyanık: “Bu karar Türk futbol takımlarının lehinedir”

Kararın örnek bir karar sayılabileceğini ifade eden Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, “Türk futbolunda dün akşam itibariyle önemli bir konu TFF tarafından sonuca bağlandı. Samsunspor'un önünde büyük bir soruna neden olacak, haksız yere kasamızdan 585 bin Euro'dan fazla paranın çıkmasına neden olacak UÇK kararı sonrasında, avukatlarımızın çabasıyla Türk futbol tarihinde kulüplerin lehine olacak ender sayılabilecek bir karara imza attılar. Selim Teber bizde 3 maç oynayıp sakatlanıp gidiyor. Oyuncunun forma giydiği ilk senedeki parasını o dönemki yönetim 5 sene sonra yaptığı protokolle alacağı olan 585 bin Euro'nun tamamını ödüyor. Yılport Samsunspor yapılanması Türkiye gündemine geldiği an, uyuyan dosya tekrara gün yüzüne çıkartılıyor. Futbolcu, sözleşmesinin 2. senesinde Karabükspor'da oynadığı halde başka bir yerde oynamamış gibi Samsunspoor'dan oynamadığı 2. yılın parasını da faizleriyle birlikte almaya çalışıyor. Konunun özü budur ve biz bu davada haklı görüldük” dedi.

“Çok büyük bir meblağdan kurtulduk”

Samsunspor Kulübü adına hizmet veren bir hukuk bürosu avukatları ise şu bilgileri verdi:

“Selim Teber isimli oyuncu, 2011-2012 yılı sonunda kulüple olan sözleşmesini tek taraflı fesihle ayrılışı sonucunda kulübümüze fesih tazminatı adı altında bir dava açıldı. UÇK futbolcunun tazminat talebini kabul etti fakat futbolcu tazminat talebinde haksızdı. Biz bütün hukuki argümanlarımızla Tahkime başvurduk ve Tahkim Kurulu kararı sonucunda futbolcunun haksız olduğu kesinlik kazandı. Böylece fesih tazminatının ödenmemesi kararı verildi. Davada 585 bin Euro ve 2012 yılı Temmuz ayından itibaren işleyecek yüzde 10'luk faiz talebi vardı. Çok büyük bir meblağdan bu kararla birlikte kurtulmuş olduk. Tazminat zararın olduğu yerlerde söz konusudur. Söz konusu olayda futbolcunun herhangi bir zararı olmadığı için ve Samsunspor'la olan sözleşmesini haklı olarak feshetmediği gerekçesiyle bir tazminata hükmedilmedi. Bu nedenle kimsenin hakkının elinden alındığı gibi bir durum söz konusu değil.”

Kulübün avukatı Merve Mısır da şunları söyledi:

“Sözleşmesel uyuşmazlıklarda 1 maddenin bizi nerelere götüreceğini ve nelere sebebiyet vereceğini gördük. Geçmişte yapılan dikkatsizliklerin kurbanı olmadığımız için çok mutluyuz. Bu davada birçok arkadaşımız görev aldı. Haklı olduğumuz davayı kazandığımız için çok mutluyuz.”