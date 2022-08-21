İhlas Haber Ajansı

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Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Samsun’da otomobilin takla atarak sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı.

Samsun'da otomobilin takla atarak sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Oktay Bolat (24) idaresindeki 55 AHG 983 plakalı otomobil önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp ters dönerek yolda sürüklendi. Kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlatan Uğur Oktay Bolat önüne bir aracın çıktığını söyledi.

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