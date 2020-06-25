Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi takla atan araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samsun istikametine seyir halinde olan Adem T. idaresindeki 55 HH 498 plakalı otomobil, Hasan A. yönetimindeki 36 AD 035 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 HH 498 plakalı otomobil takla atarak refüjde durdu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adem T. ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.