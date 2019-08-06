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Takla atan otomobil refüje devrildi: 1 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Gülşen (31) idaresindeki 34 BZZ 716 plakalı otomobil Sinop istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü Levent Gülşen yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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