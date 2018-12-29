Takla atan otomobilden sağ kurtuldu

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atıp yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilden sürücü sağ kurtuldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu istikametine seyir halinde olan Ömer Ayan'ın idaresindeki 55 AYN 11 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Sürücü Ayan vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Başında kanama olan sürücü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisler yolda güvenlik önlemi alırken neredeyse hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Polisler, yoldaki ulaşımı tek taraflı olarak sağladı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini belirtti.

Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.