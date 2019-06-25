Tamgacı: “Engellilerimizin yanındayız”

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, beraberinde yöneticiler ile birlikte SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

“Yaşadığımız sıkıntıları anlattık”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Hakyemezoğlu, Tamgacı'ya engelli vatandaşlar olarak otobüslerde ve tramvaylarda yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarını belirterek, “Engelli yurttaşların otobüslerden ve tramvaylardan daha fazla ve daha rahat bir şekilde yararlanabilmesi noktasında yapılması gerekenleri aktardık. Örneğin tramvaylarda ikinci kapı engelliler için önceliklidir. Maalesef vatandaşlarımız bu konuda son derece duyarsız. Rampalı olan bu kapılardan engelliler öncelikli olarak yararlanmalıdır. Bu yönde bir farkındalık oluşturulması gerektiğini de belirttik” dedi.

“Her şey kaliteli ulaşım için”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tamgacı ise, “Samsunlulara konforlu ve kaliteli ulaşım imkanları sağlamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da bu imkanlardan azami ölçüde yararlanabilmesi bizim için son derece önemli. SAMULAŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sakatlar derneği başta olmak üzere diğer engelli dernek ve kuruluşlarının teklif ve önerilerine daima açık olacaktır" diye konuştu.