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Tamgacı: "OMÜ, tramvay hattı ile daha da prestij kazanacak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genel Sekreteri Doç.

Dr. Menderes Kabadayı'nın ziyaret ettiği SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "OMÜ, yeni hat ile daha da prestij kazanacak" dedi.


OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı, Samsun Büyükşehir Belediye SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'yı ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.



Tamgacı'dan OMÜ'ye övgü


OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı'yı makamında ağırlayan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kampüs içi 3'üncü etap raylı sistem hattındaki çalışmalar hakkında kısa bilgi veren Tamgacı, "Bu bölgedeki çalışmalarımızı en kısa sürede sonlandırarak OMÜ'lülerin kesintisiz raylı sistem ulaşımı ile buluşmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin başarılı üniversiteleri arasında yer alan OMÜ, raylı sistemin de hizmet vermeye başlaması ile daha da prestij kazanacak" diye konuştu.


Genel Müdür Tamgacı ziyaretle ilgili olarak ayrıca, OMÜ ile SAMULAŞ arasında yürütülen çalışmaların sürmesi ve bunlara yenileninin eklenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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