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Tamircideki araçtan sızan LPG parladı: 3 yaralı

Samsun’da oto tamircisinde araçtan sızan LPG’nin parlaması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.

Samsun'da oto tamircisinde araçtan sızan LPG'nin parlaması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Terme ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir LPG tamircisinde araç tankından gaz sızması sonucu ortalık alev topuna döndü. Aracını tamire getirip sıra bekleyen Ali B., iş yerine ziyarete gelen İbrahim C.G. ile iş yeri çalışanı Murat B., alevler içinde kalarak çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan İbrahim C.G. ile Eli B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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