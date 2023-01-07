Tamircilerde unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Samsun'daki ayakkabı tamircilerinde unutulan ve geri alınmayan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

İlkadım ilçesi Kaptanağa Sokak üzerinde bulunan pasajdaki ayakkabı tamircilerinde işler yolunda. Hem ayakkabı fiyatlarının artması hem de kış mevsimi nedeniyle tamircilerde yoğunluk hakim. İşlerinin çok iyi olduğunu belirten esnaf, tamir için bırakılan bazı ayakkabıların unutulduğunu, 1 yıl alınmayan ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Her yıl 50 çift ayakkabı unutuluyor

50 yıldır ayakkabı tamir işi yapan 64 yaşındaki Hamit Özsüleyman, “İşlerimiz çok iyi durumda. Şu anda mevsimden dolayı ve bir de pahalılıktan dolayı bir yoğunluk yaşıyoruz. Genelde ayakkabıların taban değişimlerini yapıyoruz. Su geçirmemesi için bu işleme talep geliyor. Ayakkabıları unutulanlar oluyor. Her yıl ortalama 50 çift ayakkabı unutuluyor. Biz bunlar belediyelere, muhtarlara göndererek bir şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

“Kışın işler daha yoğun”

Ayakkabı tamir ustası Ercan Babuşcu ise, "Fiyat artışlarından dolayı tamire yoğunluk arttı. Bizde de fiyatlar yükseldi ama ayakkabı fiyatları yükseldiği için tamire daha çok ilgi var. Her çeşit ayakkabı geliyor. Kışın tabii işler çok daha yoğun oluyor. Fiyatlar işe göre değişiyor. Tamir işlemi yapılan işe göre 30 ile 200 TL arasında değişiyor. Ayakkabılarını çok fazla unutan oluyor" diye konuştu.