Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da tamir için gittiği öğrenci evinde üniversitesi öğrencisi kıza tacizde bulunduğu iddia edilen usta gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi kızların evine tamir için giden usta D.K.'nin (54) kızlardan birine tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan D.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.K. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.