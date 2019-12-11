İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tamire gittiği evde üniversite öğrencisine taciz iddiasına gözaltı

Samsun’da tamir için gittiği öğrenci evinde üniversitesi öğrencisi kıza tacizde bulunduğu iddia edilen usta gözaltına alındı.

Samsun'da tamir için gittiği öğrenci evinde üniversitesi öğrencisi kıza tacizde bulunduğu iddia edilen usta gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi kızların evine tamir için giden usta D.K.'nin (54) kızlardan birine tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan D.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.K. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.