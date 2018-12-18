Taner Taşkın: “Kazanmak adına elimizden geleni yaptık"

Ancak hakem özellikle verdiği ilk penaltı ile rakibimizi oyunda tuttu” dedi.

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin final niteliği taşıyan son maçında Sakaryaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu. Sakarya'ya kazanmak için gittiklerini belirten Taşkın, “Aklımızda ‘Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin' düşüncesi yoktu. Tamamen kazanma odaklı çalıştık ve Sakarya'ya gittik. Sahaya da kazanmak için çıktık” diye konuştu.

İlk yarıyı lider bitirmek için kazanmak istediklerini ifade eden Taner Taşkın, “Oyuna iyi başladık. Topa sahip olarak rakibin direncini kırmayı amaçladık. Samet'le de güzel bir gol bulduk. Golden sonra rakip, seyircisinin de baskısı ile yüklenmeye çalıştı. Bu dakikalarda da hakem ön plana çıktı. Taraftarın da etkisinde kalarak olmayan bir penaltı vererek Sakaryaspor'u maça ortak etti” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya da kazanmak için çıktıklarını ve bu düşünceyle hamlelerini yaptıklarını dile getiren kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü Taner Taşkın, “2-1 yakaladıktan sonra rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. İkinci penaltıya itirazımız yok. Ama maçın hakemi tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Özellikle Sakaryaspor taraftarı, hem takımlarını hem de hakemi etkiledi. Sahada adaletli bir hakem olsaydı, kazanırdık” şeklinde konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Taner Taşkın açıklamasını şöyle tamamladı:

“Taraftar baskısına rağmen cesaretle sahaya çıkıp oynayan bir takımımız vardı. Oyuncularım gerçek bir lider gibi mücadele ettiler. Deplasmanda 2 gol atıp, birçok da pozisyon ürettiler. Ancak hakem faktörü oyuncularımızın da moralini bozdu. Sezon başından bu yana söylediğim, 2 puan ortalamasının üzerinde ilk yarıyı tamamladık. Yeni kurulmuş ve zaman zaman da takım olma yolunda bir takım sancılar yaşayan bir ekip olarak ilk devreyi iyi bir puanla tamamladık. İlk yarı boyunca deplasmanda mağlup olmayan bir Samsunspor vardı. İkinci yarı çok daha farklı bir Samsunspor sahada olacaktır.”