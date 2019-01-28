Taner Taşkın vedalaştı

Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Samsunspor'a veda etti.

Yılport Samsunspor'da dün alınan Gümüşhanespor galibiyetinin ardından görevinden ayrılan Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Nuri Asan Tesislerinden uğurlandı. Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Basın Sözcüsü Suat Çakır ile görüşerek tesislerden ayrılan Taner Taşkın, soyunma odasında da oyuncularla tek tek tokalaşarak vedalaştı.