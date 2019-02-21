Tanju Çolak, Fenerbahçe'ye transferinin bilinmeyen yönlerini anlattı

Samsun Bafra Kelikler İlk-Ortaokulu tarafından organize edilen "Samsun'da Gençli ve Spor“ konulu panelde eski futbolcu Tanju Çolak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorusu üzerine Çolak, Fenerbahçe'ye transferinin bilinmeyen yönlerini anlattı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel öncesi Tanju Çolak'ın öz geçmişi okundu. Ardından 5 kez gol kralı olan ve çok sayıda rekora imza atan altın ayakkabı sahibi eski milli futbolcu Çolak'ın attığı goller ve altın ayakkabı alışı sinevizyon eşliğinde gösterildi. Çolak, kendini izlerken duygulu anlar yaşadı.

Türkiye'nin her tarafına giderek sohbetler ettiğini söyleyen Çolak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere tecrübelerimizden bir çok şey vermeliyiz ki o yolda yürümeye devam edin. Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bu toprakları çok seviyorum. Benim hayatın Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde geçti. Orada karpuz çapaladım. Kelem çapaladım, tütün dizdim. İnanın burayı çok özlüyorum. Önemli olan insan olabilmek, adam olabilmek, dostlarını, arkadaşlarını, memleketini unutmamak çok daha önemli. Gördünüz attıklarımı, yaptıklarımı hiç önemli değil. Tarih boyunca bunlar yazılacak, yazılacak, söylenecek, görülecek bakılacak ama önemli olan Tanju Çolak olarak duruşumuz, bakışımız, insanlara olan saygımız, sevgimiz çok daha önemli” dedi.

"Tesadüfen futbolcu oldum"

Tesadüfen futbolcu olduğunu aktaran eski futbolcu, "Mahalle takımında başlayan serüvenim Samsunspor'a kadar uzandı. Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'a transfer oldum. Ardından Fenerbahçe ve İstanbulspor'da forma giydikten sonra futbol hayatımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye gitmemde benim bir suçum yok"

Çolak, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Bir öğrencinin, 'Galatasaraylı olduğunu, neden Fenerbahçe'ye gittiğini' sorması üzerine Çolak, "Bunda benim bir suçum yok. Dönemin başkanı Alp Yalman beni yanına çağırdı ve ‘Bundan sonra sen kaptansın, 3 milyar da ücret belirledik' dedi. İki gün sonra ise bana ‘Marsilya seni istiyor' dediler. Ben de gitmek istemedim. Sonra bana ücretimin 2 milyara indirildiğini söylediler. Fenerbahçe o sırada bana 4 milyar 500 milyon ücret teklif etti. Ben kulübüme defansta oynayan Bülent Korkmaz 2 milyar alıyor, benim biraz farkım olmalı dedim. Mustafa Denizli 'Benden haber gelmeden bir şey yapma' dedi. Ancak sonra o da 'Benim elimden bir şey gelmiyor istediğini yap' dedi. Başkan Alp Yalman telefonuma çıkmadı. Ben de sabah 04.30 gibi Fenerbahçe'ye imza attım. O sezon ilk maçımız Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadındaydı. Maçı attığım 2 gol ile 2-0 kazandık" açıklamasında bulundu.

Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Tanju Çolak'a Bafra'nın simgesi olan Çetinkaya Köprüsü'nün maketini hediye etti. Tanju Çolak'a büyük sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, onunla fotoğraf çektirmek ve selfie yapmak birbirleriyle yarıştı.