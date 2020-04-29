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Tanzanya ve Kenya'dan getirilen 272 Türk vatandaşı Samsun'da karantinaya alındı

Tanzanya’dan 153 ve Kenya’dan 119, toplamda 272 Türk vatandaşı, uçakla Samsun’a getirildi.

Tanzanya'dan 153 ve Kenya'dan 119, toplamda 272 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantina altında kalacakları Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na otobüslerle gönderildi.



Korana virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türklerin ülkeye getirilmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Tanzanya'da ve Kenya'da bulunan 272 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar, geniş önlemler altında havalimanına girişleri sağlandı.Uçağın içinde görevliler vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Ateşi yüksek çıkan bazı vatandaşlar ise ambulans ile hastaneye götürüldü.



Uçaktan inen Türk vatandaşları daha sonra otobüslerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Türk vatandaşları 14 gün boyunca burada karantina altında kalacaklar.

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