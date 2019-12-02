Tapu işlemleri belediyeden yapılabilecek

Atakum Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak amacıyla web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde Atakumlular Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen birçok işlemi Atakum Belediyesinde de yapabilecek.

Hızlı çözüm maliyet tasarrufu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Atakum Tapu Müdürü Satılmış Köse tarafından imzalanan protokol ile personelin iş yükünün azaltılması sağlanırken, vatandaşlar da tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirecek. Aynı zamanda işlemlerin bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmesiyle kamu maliyeti açısından kâğıt israfını önlemek ve vatandaşların tapu hizmetlerinde evrak ve dokümantasyon takibine en kısa yoldan çözüm üretmek amaçlanıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşların daha önceden belediyeden fiziken teslim alarak tapu müdürlüğüne teslim ettiği ıslak imzalı evraklar ile belediyenin tapu müdürlüğüne gönderdiği yazışma evrakları, Web Tapu Sistemi ile doğrudan sistem üzerinden elektronik olarak gönderilebilecek.