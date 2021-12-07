İhlas Haber Ajansı

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Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da tapuda memur olarak çalıştığı öğrenilen bir kişi jandarma tarafından ’uyuşturucu ticareti’ suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da tapuda memur olarak çalıştığı öğrenilen bir kişi jandarma tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' iddia edilen ve tapuda memur olarak çalıştığı öğrenilen S.O.'yu (40) bir miktar kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatları ile birlikte gözaltına aldı. S.O. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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