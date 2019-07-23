Tapu ve Kadastrodan 39 milyon TL'lik tapu harç geliri

Bölge Müdürlüğü tarafından 2019'un ilk yarısında 75 bin 819 işlemden 39 milyon 53 bin TL tapu harç geliri elde edildi.

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünün Samsun'da devam eden 1 adet projesi bulunuyor. 1 milyon 638 bin TL'lik harita-kadastro projesinin yüzde 90'ı gerçekleştirildi. Samsun genelinde 1 milyon 136 bin 244 adet parsel bulunuyor. Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, ildeki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı.

2019 yılı Haziran ayına kadar Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç geliri konusunda ise 75 bin 819 adet işlemden toplamda 39 milyon 53 bin TL tapu harç geliri elde edildi.