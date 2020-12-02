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Taraftarlar Samsunspor tarihini tanıtıyor

İstanbul Samsunsporlular Derneği, kendi kültür yayınlarından olan ‘Kısa Samsunspor Tarihi’ isimli kitabı spor dünyasından isimlere hediye ederek takımın tanıtımını gerçekleştiriyor.

İstanbul Samsunsporlular Derneği, kendi kültür yayınlarından olan ‘Kısa Samsunspor Tarihi' isimli kitabı spor dünyasından isimlere hediye ederek takımın tanıtımını gerçekleştiriyor.


Eylül ayında faaliyetlerine başlayan İstanbul Samsunsporlular Derneği kendi kültür yayınlarından Kısa Samsunspor Tarihi adlı bir kitap çıkardı. Samsunspor'un 1927'den günümüze dek uzanan tarihini içeren kitap hayli ilgi gördü. Dernek tarafından spor dünyasından isimlere hediye edilen kitap, takımın tanıtımında önemli bir araç haline geldi.


Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Samsunlu Özgür Buzbaş, Tümer Metin gibi birçok isme bu kitabı takdim etti. Hasanpaşaoğlu, "Pandemi döneminde dernek faaliyetlerini fiziki ortamlarda gerçekleştiremiyoruz. Ancak Samsunspor'u takip etmeyi ve Samsunspor adına yapılabilecek birtakım organizasyonları yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

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