Tarihi Çarşı Camisi ibadete açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde restorasyon çalışmaları biten tarihi Çarşı Camisi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından yeniden ibadete açıldı.

Güney cephesindeki kitabesine göre 1852 yılında inşa edildiği tahmin edilen tarihi Çarşı Camisi, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kültürel ve tarihi mirasları koruma çalışmaları çerçevesinde özgün karakterleri korunarak restore edildi. Çarşı Camisi için açılış töreni düzenlendi. Açılış öncesi caminin uzman hatibi Abdullah Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

41'inci eser

Törende konuşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Bugün aslına uygun olarak restorasyonunu tamamladığımız Bafra Çarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Genel Müdürlüğümüzce Samsun il ve ilçelerinde 2002 ila 2023 yılları arasında 40 eserimizi ihya ettik. Bununla 41'inci ve 41 kere maşallah diyoruz. Tayyar Paşa Camisi, Emirzabey Türbesi de Bafra'da restorasyonunu tamamladığımız nadide eserlerimiz arasındadır. Samsun merkezde Büyük Cami, Yalı Cami, Bedesten, Taşhan ve Şifa Hamamı gibi belli başlı eserlerimizi de yeni nesillere miras olarak bıraktık. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz olarak 2002 yılından 2023 yılına kadar bölge olarak 77 tane eserimizi tamamladık. Bölge Müdürlüğümüzce her ay toplam 1705 aileye kuru gıda dağıtımı, 389 öğrencimize burs, 21 yabancı öğrenciye de burs vermekteyiz” dedi.

Vefa borcu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise “Bugün çok hayırlı bir hizmet için bir araya geldik. Öncelikle Vakıflar Genel Müdürümüze müteşekkiriz. Samsunumuzda ne kadar çalışma yapıldığının bizzat şahidiyiz. Yapılan çalışmalar gerçekten çok büyük kaynaklar gerektiren yatırımlar. Bizlere düşen de bunları yapan atalarımıza bir vefa borcudur bu eserleri yaşatmak. Bunları da vakıflar genel müdürlüğümüzün çalışmalarıyla, kaynaklarıyla ve projeleriyle yaşatıyoruz" diye konuştu.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından tarihi camini açılışı gerçekleştirildi.