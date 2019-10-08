Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Samsun'daki 2019 yılı yatırımlarından 3 tanesinde sona gelindi, 2 projenin ise yapımına devam ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Samsun'da yaptığı restorasyon işleri devam ediyor. 2019 yılı yatırım planı içerisinde yer alan 7 milyon 66 bin TL tutarlı İlkadım Taşhan Restorasyon işi tamamlandı. 8 milyon 505 bin TL proje bedelli İlkadım Süleyman Paşa Camisi ve Medrese Binası Restorasyon işinde ise sona gelindi. 391 bin TL proje bedelli Süleyman Paşa Medresesi ve Medrese Camisi avlu ve çevre düzenlemesi uygulama işi de tamamlanmak üzere.

2 milyon 74 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 34 olurken, nakdi gerçekleşmesi ise yüzde 26 oldu. 2 milyon 715 bin TL proje bedelli Terme Pazar Camisi restorasyon işinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30, nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 6 oldu.