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Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Samsun’da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yaylaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.C.(53) adlı bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini alarak evine operasyon düzenledi. Evde ve eklentide yapılan aramada, 246 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 90 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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