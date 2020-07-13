Tarihi geçmiş 1300 gıda ürünü imha edildi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptıkları denetimler sonucunda son kullanım tarihi geçmiş 1300'ün üzerinde gıda ürününe imha edilmek üzere el koydu.

Halk sağlığını ön planda tutan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte marketlerde, bakkallarda, fırınlarda özellikle, hijyen ve temizlik konusunda denetimlerini sürdüren ekipler son kullanım tarihi geçen 1300'ün üzerinde ürüne el koydu. Son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satışına devam eden esnafa ekiplerce cezai işlem uygulandı.

“Önce insan sağlığı”

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemiz, pandemiyle mücadelede başarılı bir dönem geçirdi. Bizler de yerel yöneticiler olarak salgın hastalığın yayılmasını önleme konusunda devletimizin uyarı ve önerilerine uyarak destek olmayı sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de ekiplerimiz hijyen ve temizlik konusunda, son kullanım tarihi geçen gıda ürünleri konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemlidir” dedi.

“Bin 300 ürün imha edildi”

Hakkıyla helalinden kazanan esnaflara destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Sandıkçı, “Bununla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edebilecek ürün satışı gerçekleştiren esnaflarımıza da cezai işlem uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Yaptıkları alış-verişlerde mutlaka ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etsinler. Böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka Belediyemizi haberdar etsinler. Ülkemizin geleceği, insanlarımızın sağlığı için, insanlarımızın yaşamına dokunmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte, öncesinde olduğu gibi yine hijyen ve temizliğimize dikkat edelim. Fiziki mesafeyle birlikte maske kullanmayı sürdürelim. Hakkıyla helalinden kazanan esnaf kardeşlerimi tebrik ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.