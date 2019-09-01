Samsun'un Bafra ilçesinde 300 yıllık geçmişi bulunan "Tarihi Karadede Panayırı" renkli görüntülerle başladı.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Gökçeağaç Mahallesi'nde düzenlenen panayır alanına gelen konuklar gece konaklamak için çadır kurdular. Yerel sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılara eşlik eden konuklar gece geç saatlere kadar gönüllülerince eğlendiler. Pazar günü Güllü, Osman Öztekin, Aylin gibi sanatçıların konser vereceği panayırda okçuluktan bisiklete, havacılık gösterilerinden yarışmalara kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.