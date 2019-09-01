Tarihi karadede panayırında Güllü rüzgarı esti

Samsun'un Bafra ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde geleneksel olarak yapılan “9. Karadede Panayırı" yoğun ilgi gördü.

Karadede Panayırı, Gökçeağaç Mahallesi'nde 1700'lü yılların başından 1969 yılına kadar aralıksız her yıl yapıldı. 1969 yılından sonra düzenlenemeyen 300 yıllık panayır, 2011 yılında kurulan Gökçeağaç Köyü Derneği (GÖKDER) tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Her yıl gelişerek büyüyen Karadede Panayırı'na bu yıl yoğun bir katılım oldu. Bafralılar, havanın da güzel olmasıyla hafta sonunu Karadede Panayırı'nda geçirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı panayır alanında semaverler yandı, mangallar tüttü, çocuklar ve yetişkinler gönüllerince eğlendi. 4 adayın katıldığı panayır ağalığını 25 bin lira veren Orhan Dursun kazandı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “1 Eylül bugün kardeşlik günü dayanışma günü. Burada kadın , erkek, çoluk çocuk dayanışma içinde ne güzel oynadınız. Kendi kültürünüzü ortaya koydunuz. Anadolu bu işte , bunu yaşatın. Bizim kültürümüz önemlidir. Bu panayırlar sıkça devam edecek bugün dünya barış günüdür. İkisi bir araya gelince tam bir Anadoluyu, buradaki insanları temsil eder. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “1 Eylül barış gününü kutluyorum. Bu güzel topluluğu gördüğümde mutlu olmamak elde değil. İşte insanların 1 Eylül gibi önemli bir günde kardeşcesine, barış içerisinde, bir birlerine dayanışma içinde bulunması çok önemli" dedi.

Gökçeağaç Köyü Derneği (GÖKDER) Başkanı Turgut Demir, “Bu barış gününde güzel bir ortamda eğleniyoruz. Bugün burada hep birlikte güzel bir panayır yapıyoruz. 300 yıllık bir panayırın devam ettiriyoruz. Umuyorum ki bu panayır bizden sonrada bizim çocuklarımız tarafından, torunlarımız tarafından bir 300 yıl daha devam ettirilecektir. Aramıza da genç kardeşlerimiz var. Onlar panayır kültürünü kavradılar onlara bu mirası bıraktığımızı düşünüyorum. Bundan sonrada bu mirası devam ettirmek onların görevi” diye konuştu.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı panayır, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen harekeli parçalarının ardından sahne alan, meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir konser veren Güllü coşkuyla alkışlandı. Etkinliğe Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.