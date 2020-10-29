Tarihi Kurt Köprü'de 29 Ekim kutlaması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tarihi Kurt Köprü'de yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Vezirköprü Gençlik Eğitim Derneği (VEGED) Halk Oyunları Ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Vezirköprü Tekkekıran ve Havza'nın Kayabaşı (Tahna) köylerini birbirine bağlayan ve İstavroz Çayı üzerinde yer alan 13. ve 14. yüz yıla ait Tarihi Kurt Köprü üzerinde Samsun yöresine ait Sarıkız isimli oyunu sergilediler.

VEGED Dernek Başkanı Rahmi Günindi yaptığı açıklamada, “Halk oyunlarının geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe taşımak için derneğimiz çatısı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile arkadaşlarımızla bu güne özel Samsun yöresine ait Sarıkız isimli oyunumuzu yine geçmişten günümüze hala ayakta duran bu güzel tarihi yapıt üzerinde sergilemek istedik. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı ben ve arkadaşlarım adına kutluyorum” dedi.

Tarihi Kurt köprü'yü ziyarete gelenler tarafından da yapılan gösteriler beğeni ile izlendi.