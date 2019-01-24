Tarihi yapılar restore ediliyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilde bulunan 6 tarihi yapının restorasyonunun yüzde 60'ını tamamladı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Samsun'da yapımına devam ettikleri restoran işleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumda verilen bilgilere göre bu yatırım döneminde bulunan 7 projeden 1'i tamamlandı, 6 projenin yapımına devam ediliyor. Devam eden 6 restorasyon işinin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 seviyesinde.

7 milyon 66 bin TL proje tutarındaki İlkadım Taşhan restorasyon işinin yüzde 64'ü tamamlandı. 2 milyon 74 bin TL'lik İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yüzde 11'i tamamlandı. 9 milyon 865 bin TL'lik İlkadım Süleyman Paşa Cami ve Medresesi restorasyon ikmal işinin yüzde 81'i tamamlandı. 2 milyon 715 bin TL'lik Terme Pazar Cami restorasyon işinin yüzde 30'u tamamlandı. 18 bin TL'lik Havza Karameşe Köyü Camisi restorasyon işinin yüzde 80'i tamamlandı. 18 bin TL'lik Vezirköprü Karanar Köyü Camisi restorasyon işinin yüzde 80'i tamamlandı.

Bu yatırım döneminde ayrıca 1 milyon 92 bin TL'lik Orduköyü Cami restorasyon ikmal işi ise bitirildi.