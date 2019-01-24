Tarihi yel değirmeni turizm için dönecek

Samsun'da 1850'li yıllardan kalma tarihi yel değirmeni, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Avrupa Birliğinden alınacak ödeneklerle yapılacak çalışmaların ardından ziyarete açılacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, değirmenin Karadeniz'in çalışan durumdaki tek tarihi yel değirmeni olduğunu söyledi.

Samsun'da 1850'li yıllarda Rumlar tarafından yapılarak günümüze kadar ulaşan tarihi yel değirmeni, Tekkeköy Belediyesi tarafından restore edilmişti. Çırakman Mahallesi'nde bulunan yel değirmeni, yaklaşık 170 yıldır tarihi dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı. Samsun'un kültür ve turizmine renk katacak olan bu tarihi eser hakkında bilgiler veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, DOKAP ve Avrupa Birliğinden alınacak katkılarla yapılacak düzenlemelerin ardından yel değirmeninin turizm merkezi haline getirileceğini söyledi.

“Çalışır durumdaki tarihi yel değirmeninin Karadeniz'de başka örneği yok”

Tarihi yel değirmenin çalışır durumda olduğunu ve yapılacak çevre planlamalarının ardından vatandaşın hizmetine gireceğini ifade eden Togar, “Karadeniz'in ilk insan yerleşkesinin olduğu Tekkeköy ilçesinde görev yapıyoruz. Birçok ilke de ev sahipliği ediyoruz. Bunlardan biri de Çırakman Mahallesi'ndeki tarihi yel değirmeni olarak dikkat çekiyor. Yel değirmeni, geçtiğimiz dönemin belediye başkanı tarafından aslına uygun şekilde restore edilmiş, kullanımla alakalı fazla bir gelişim gösterilemediğinden pek fayda alınamamıştır. Biz, aslına uygun olarak restore edilmiş, çalışır vaziyetteki tarihi yel değirmenini insanların geldiğinde mısır, buğday gibi ürünleri öğütüp hatıra olarak evlerine götürebileceği bir şekilde planlayacağız. Tarihi yel değirmeninin Karadeniz'deki çalışır vaziyetteki tek yel değirmeni olduğunu biliyoruz. Yel değirmeninin olduğu alanı seyir terasının da içerisinde olduğu, piknik alanlarının olduğu bir sosyal donatı alanıyla süsleyip, tabiatın dengesine dokunmadan, ahşap eşyalarla tamamlayıp bu yıl içerisinde hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Burayı planlarken de belediye bütçesine yük olmadan DOKAP'tan alacak olduğumuz katkılarla Samsun'a ve ilçemize kazandıracağız. Avrupa Birliğinin tarihi eserlerle ilgili ciddi destekleri var. Bunları kullanarak orasını ilçemizin ve şehrimizin bir turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Togar, tarihi yel değirmeninin yapılan düzenlemelerin arından bu yıl halkın ziyaretine açılacağını sözlerine ekledi.