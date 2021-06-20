Tarihle buluşma noktası: Saathane

Samsun'un tarihi mekanlarından biri olan Saathane Meydanı'nda 2. Etap çalışmaları başladı.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, yeniden eski cazibesine kavuşacak. Mimarisi ve kent dokusuyla, izinde barındırdığı Taşhan, Medrese Cami ve Şifa Hamamı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olan Saathane Meydanı, yeni konseptiyle turizme kazandırılacak. 14. yüzyıl İlhanlı dönemi eseri Pazar Camii, 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Şifa Hamamı ve Taşhan, 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medresesi ile camisi ve 1884'te yaptırılarak Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından onarılan Büyük Camii ile bütünleşecek proje, tamamlandığında ticari canlılığına yeniden kavuşacak.

Esnaf mağdur edilmeyecek

Birinci etap alanı, yıkılan iş yerleriyle boşaltılıp hazır hale getirilirken, turistik konsepte ve meydanının estetiğine uymayan ikinci etap iş merkezi, otel ve dükkanlarla ilgili imar çalışması da tamamlandı. Yıkımla ilgili hukuki süreç işlerken, ihale hazırlıkları ise sürüyor. Mülkiyet sahiplerinin mağdur olmaması için belediye yönetimi, yıkımların en kısa sürede yapılarak rekreasyon çalışmalarını hızlandırmak istiyor. 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan yeni konsept projesinde yıkılacak iş yerlerinin yerine tarihi ve kültürel dokuya katkı verecek otantik dükkanlar inşa edilerek sahiplerine teslim edilecek.

Ticari canlılık artacak

Estetik dokuya zarar vermeden yürüttükleri proje çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ikinci etap alanlarının da boşalmasıyla projeyi bütün olarak ele alıp yeni konsept yatırımlarına başlayacaklarını belirtti. Projede kendilerine destek veren ve işbirliği yapan esnafa teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, “Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir. Bu sebepten kentimizin vizyonunu değiştirecek, turizmimize katkı verecek, halkımızı mutlu edecek, ticaretin artmasıyla esnaflarımızın memnuniyetini artıracak çok önemli bir yatırımdır. Projeyi hızlandırmak ve kısa sürede tamamlamak için ikinci etaptaki miadını doldurmuş ticari alanların yıkımıyla ilgili imar çalışmamız bitmişti. Şu an hukuki süreci bekliyoruz. İhaleyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Kimseyi mağdur etmeden şehrimize yakışan bu projeyi halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

“Samsun'a hayırlı olsun”

Bölgede yatırım ve çalışmalar tamamlandığında Saathane Meydanı'nın cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, şunları söyledi:

“Halkımızla birlikte yerli ve yabancı turistler buraya gelip gezdiklerinde zaman yolculuğuna çıkacak. Samsun'un kültürü, medeniyeti ve kent hafızasıyla buluşacak. Tarihi dokusunun büyüsüne kapılacak, eşsiz konseptiyle keyifli anlar geçirecek. Restorasyonları tamamlanan taşınmaz eserlerimiz projemize büyük değer katacak. Meydanın dokusuna uygun olmayan yüksek katlı binaları iki kata indirdiğimizde de estetiği daha da artıracak. Halkımıza ve esnaflarımıza şimdiden hayırlı olsun.”