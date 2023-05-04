Tarım arazilerinde taban patlatmasının önemi

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi ile Asarcık, Kavak, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde 5 bin 240 dekar alanda uygulanmak üzere ekmeklik buğday tohumu üreticilere dağıtıldı. Çiftçilere altındane ve halis çeşidinde dağıtılan tohumlar toprakla buluştu.

Kavak ilçesi Tepecik Mahallesi'nde altındane buğday çeşidinin ekili olduğu Mahmut Bayram'a ait 30 dekarlık alandaki araziye yanmış çiftlik gübresi ve taban patlatma işlemi uygulandı. Söz konusu arazide tespitler yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üretimin kalitesinin ve rekoltesinin artması için yaptığı bilgilendirmede, “Arazilerin devamlı aynı derinlikte işlenmesi sonucunda pulluk tabanı denilen sert bir tabaka oluşmaktadır. Bu tabaka yağmur ve sulama suyunu pulluk tabakasının altına geçirmez, bitki köklerinin derinlere ulaşmasını önler. Bu yüzden bu tabakanın belirli aralıklarla kırılması, kabartılması gerekir. Bu amaç için de dip kazan aletler kullanılır. Bitki kökleri sert tabakayı geçemeyecekleri için yukarı veya yana doğru kıvrılarak topraktaki bitki besin maddelerinden ve mevcut toprak suyundan yeterince yararlanamazlar. Tüm bunların sonucunda bitki çeşidine bağlı olarak verimde yaklaşık yüzde 25-30 oranında düşüş olur” dedi.

Taban patlatma diye tabir edilen işlem hakkında da konuşan Müdür Sağlam, “Taban patlatma işlemi uygulanan parseldeki ürünlerin gelişmesinin, uygulanmayanlara göre daha iyi olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu nedenle özellikle geçimini çiftçilikle sağlayan ve tarlalarında her yıl pulluk kullanan üreticilerimize belli zamanlarda bu uygulamayı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Buğday tarlaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise; ekim yaparken kullanılan tohum miktarıdır. Çimlenen her buğday tohumundan birden çok sapın çıkmasına kardeşlenme denir. Oluşan bu sapların kendisine ait bir çift kökü vardır. Buğdayın bu özelliğinden dolayı dekara kullanılacak tohum miktarı 20-22 kg arasında olmalıdır. Fazla tohum kullanımı girdi maliyetini artıracağı gibi sık ekimden dolayı buğdayın yatmasına sebep olacak ve hastalıklara karşı dayanıklılığını azaltacaktır. Buğday ekimi yapan tüm vatandaşlarımızı bu konulara dikkat etmeleri için uyarır, bereketli bir hasat sezonu dilerim” diye konuştu.