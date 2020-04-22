Tarım işçileri korona virüs gölgesinde mesai yapıyor

Samsun Bafra Ovası'nda başlanan yazlık sebze ekimlerinde çalışan tarım işçileri korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde mesai yapıyor. Bu zorlu mesaide işçiler maske ve eldiven takarak sosyal mesafeye özen gösteriyor.

Bafra Ziraat Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri yazlık örtü altı ekimleri yapılan tarım alanlarını gezerek tarlada çalışan işçilere maske dağıttı. Üçpınar Mahallesi'nde Metin Erken'e ait 100 dönüm alanda 65 işçi tarafından örtü altı biber ekim alanlarını gezen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tarımın sıkıntısı olan mazot, gübre ve ilaç da indirim yapılmasını istedi.

Başkan Tosuner, “Arazide çalışan işçilerimizi gördük gurur duyduk mutlu olduk. Bafra Ovası'nda tarıma hiç ara vermeden, aksaklık olmadan üretmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz tarımın sıkıntısı 3 kalem üzerine. Mazot, gübre ve ilaç. Tarım bakanımız biliyoruz tarımla uğraşan bir ailenin evladı. Bu tarımın ne kadar güç ve zahmetli olduğunu bilen birisi. Bu üç kalemin çiftçiye yüzde elli düşük olması ve denetim yapılması. Bugün 26 ve 33 gübrelerin 85 liraya kadar yükselmesi ve bir denetim boşluğu var. Bunların ne olduğunu biz anlayamıyoruz. Bir hafta önce 33 gübre 65 liraydı, on gün geçmeden 85 lira, arada bir yüzde 30'luk bir artış oldu. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı maliyetin niye çiftçiye yansıdığını biz üreticiler olarak bir an önce açıklanmasını istiyoruz” dedi.

100 dönüm biber eken üretici Metin Erken, “4 çeşit biber ekmekteyim. Gecen sene turfanda fiyatları iyiydi. Sonradan düştü. İşçi parasını kurtarmadı. Bu sene iyi olur inşallah. Korona virüsten dolayı sıkıntılarımız var. İşçilerimizi getiremiyoruz. Bir arabada 7 kişi, en fazla 8 kişi. Maliyetler çoğaldı. Mazot gübre dersen çok para tutuyor. Devletimizden bize biraz yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Samsun'dan gelen tarım işçisi Huriye Altındal ise, "Ellerimizin temizliğine dikkat ediyoruz, yüzümüze maske takıyoruz. Çalışırken ellerimizde eldiven takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Yemek yerken mesafeli oluyoruz. Yevmiyelerden memnun değiliz. Aynı geçen seneki yevmiyeleri veriyorlar. Samsun'dan geliyoruz, 75 lira veriyorlar. Zaten arabada az geliyoruz, arabanın yükünü bize vuruyorlar. Geçen sene de 75 lira veriyorlardı, bu sene de 75 lira veriyorlar” şeklinde konuştu.