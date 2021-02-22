Tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, TARSİM Samsun Bölge Müdürü Halis Yamak, 'Devlet Destekli Tarım Sigortaları' uygulamaları ile ilgili,“ Üreticilerimizin ürünlerini sigorta yaptırarak (dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşıladıklarını bahsi geçen doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası hasar nedenine göre meydana gelen zararın yüzde 92'ye kadar olan kısımları TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca Köy bazlı kuraklık sigortasında yüzde 60 oranında, meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği yüzde 67 oranında pirim desteği verilmektedir” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım riskli bir sektördür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde yüksek hava sıcaklığından sonra gelen kar yağışı ile ani sıcaklık düşüşleri yaşanmaktadır. İşte oluşan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimde meydana gelen ürün kayıplarının karşılanması için; 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmış ve her geçen yıl çiftçilerimizin lehine olacak şekilde kanunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin en az yüzde 50'si devletimiz tarafından ödenmektedir. 2020 yılı içerisinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları TARSİM kapsamında Samsun genelinde mevcut poliçe sayısı 41 bin 987 adet, toplam sigorta bedeli 1 milyar 333 milyon 270 bin 918 TL Olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam tutar içinde Samsun çiftçisinin ödediği pirim tutarı 16 milyon 40 bin 276 TL olarak bildirilirken Devletin Samsun çiftçisi için ödediği pirim desteği ise 17 milyon 977 bin 694 TL oldu. Samsun ilimiz genelinde 2020 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimize TARSİM kapsamında toplam 5 milyon 783 bin 731 TL tazminat ödendi. TARSİM Bölge Müdürlüğünün ilimizde kurulması Tarım sigortalarının geliştirilmesi, tanıtılması açısından çiftçilerimize katkı sağlayacaktır. TARSİM tarafından çiftçilerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunulacaktır. Bölgemizde yaşanacak tabi afetler sonrasında sigorta yaptıran üreticilerimizin hasar tespit talepleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir” diye konuştu.