Tarımın gizli kahramanı Samsun

Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Samsun, tarımsal üretimde zirveyi zorluyor.

Samsun; lahana, kırmızı pancar, yeşil ot üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alırken, turp, fındık, pırasa, kabak, barbunya, ıspanak, kivi, böğürtlen, armut, bezelye ve mısır gıdalarının üretiminde ilk 10'da kendine yer buluyor. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovaları ile Türkiye'nin gıda ambarlarından biri olan Samsun'da tarımsal üretim gelişmeye devam ediyor.

Samsun'un tarımsal üretimini değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun'un tarım potansiyelinin bu kadar yüksek olduğunu buraya geldiğim zaman öğrendim. Dolayısıyla Çarşamba Ovası'nda fındık alanları var. Bafra Ovası'na baktığımız zaman tüm Karadeniz'i besleyecek sebze alanları mevcut. Vezirköprü Ovası'nda ise hububat alanlarını görüyoruz. Özellikle Samsun'da öne çıkan ürünlerimiz var. Bunlara baktığımız zaman buğday bizim stratejik ürünümüz. Buğday alanında 2019 yılı içerisinde 1 milyon 25 bin dekar alanda 293 bin ton üretim yapılmıştı. 2020 yılı içerisine baktığımız zaman 1 milyon dekar alanda 350 bin ton üretim gerçekleştirildi. Diğer bir ürünümüze baktığımız zaman Türkiye genelinde çeltik üretiminde Samsun 2. sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 184 bin dekar alanda 137 bin ton çeltik üretimi yapıldı. Çeltik tohumunda yüzde 25 çiftçi katkılı, yüzde 75 bakanlık katkılı 126 ton tohum 6 bin 300 dekar alanda kullanıldı. Bunlarla birlikte 197 bin dekar alanda 170 bin ton çeltik rekoltesini yakaladık. Özelikle Trakya'da çeltik alanlarının azaldığı bir dönemde çeltik iyi bir fiyata alıcı buldu. 4 ile 4,30 TL satış rakamı ile çiftçimize büyük bir kazanç sağladı. Bunun yanında sulanamayan alanlarda yağlık ayçiçeği üretiminde 2019 yılında 167 bin dekar alanda 46 bin ton rekoltemiz vardı. 2020 yılında 189 bin dekar alanda 49 bin ton üretim yakaladık. Buğdaya alternatif olan sulanamayan alanlarda yağlık ayçiçeğinin iç kesimlerinde; Vezirköprü, Havza, Lâdik, Asarcık ve Kavak'ın belli bölgelerinde buğdaya alternatif ürün olarak ekimlerini sağlıyoruz. Bir diğer ürünümüz soya fasulyesi geçtiğimiz yıl 17 bin dekar alanda 5 bin ton üretim oldu. 2020 yılı içerisinde 30 ton soya tohumu dağıtarak bu tohumların yüzde 25'i çiftçi yüzde 75 bakanlık katkılı olarak dağıttık. Bununla birlikte 5 bin ton olan üretimimiz 6 bin 800 tona çıkardık. Ekim alanını ise 17 bin 100 dekardan 18 bin 600 dekara çıkardık. Vezirköprü ilçemizde soya fasulyesinin, dane mısırın artırımını sağlayacağız. Yağlık ayçiçeği ve buğday ekimlerimiz zaten var. Sulanabilir arazilerde dane mısır, silajlık mısır, soya ve sebze bitkilerinin artırımını sağlayacağız. Aynı zamanda belli meyvecilik çilek gibi meyvelere yöneleceğiz. Vezirköprü'de sulanabilir alanların artmasında dolayı ayrı bir desen çıkaracağız" dedi.

"Sebzede 2020 yılında 726 bin ton rekolte"

Bazı sebzelerin üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını belirten Müdür Sağlam, "Biliyorsunuz Bafra Ovası'nda sebzecilikten bahsettik. 2019 yılı içerisinde toplam sebze üretimimize baktığımızda rekoltemiz 243 bin dekar alanda 736 bin ton bir sebze üretimimiz vardı. 2020 yılı içerisinde ise 234 bin dekar alanda 726 bin ton rekoltemiz var. Burada en fazla ekimimiz lahanadır. 60 bin dekar alanda 220 bin ton lahana üretimimiz var. Lahana üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Turp üretiminde ise Osmaniye ilçesi birinci sıradadır. Daha önce orada görev yapmıştım. Samsun'a geldim. Burası turp üretiminde ikinci sıradadır. Vezirköprü'deki sulak alanların artması ile birlikte turp denemelerini de orada yapacağız. Vezirköprü'yü de inşallah sulanabilir alanlarıyla birlikte ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Bunun yanında pırasada Türkiye'de üçüncü sıradayız. Aynı zamanda biber üretimine Türkiye'de yedinci sıradadır. Kivi üretimimiz oldu. Özellikle Çarşamba Ovası'nda hem 2019 yılında hem 2020 yılında 5 bin ton bir kivi üretimimiz oldu. Şeftali üretiminde ise 5 bin 259 dekar alanda yaklaşık 7 bin 500 ton şeftali üretimimiz oldu" diye konuştu.

"Kenevirde üretim alanı arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevirle ilgili açıklamasında sonra yoğun bir tempo ile kenevirle ilgili çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade eden eden Sağlam, "Cumhurbaşkanımızın Samsun'da özellikle Vezirköprü ilçesinde kenevir ekimi ile ilgili artırılması ve sanayisinin kurulması ile ilgili bir hedefleri vardı. Biz bu hedefi geldiğimizden bugüne yoğun bir şekilde çaba gösteriyoruz. 2019 yılı içerisinde ekim alanlarına baktığımızda 446 dönüm bir alanda ekim vardı. 2020 yılı içerisinde 2 bin 720 dekar alana çıkardık. Kontrollü ve izinli bir şekilde bunu yaptık. Bunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsün ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yerel tohum çeşitlerinin ıslah edilerek üretime kazandırılmasıyla 2021 yılı içerisinde inşallah 10 bin dekara çıkarmayı amaçlıyoruz. Çok büyük bir talep var. Bu talepleri karşılamak için hem tohum ihtiyaçlarının giderilmesi lazım hem de sanayi ile bütünleşmesi lazımdır. Bütün tarım sektöründe bu böyledir" şeklinde konuştu.

"Samsun'da zeytin yetiştiriciliğine start verdik"

Samsun'da yeni çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Valimizin emirleri doğrultusunda biz yeni bir çalışma başlattık. Samsun'da tüm ilçelerin üretim planlamalarının yapılmasıdır. Bütün teknik personelimle birlikte tarımın tüm paydaşlarıyla oturacağız hangi ilçe neyi yapmamız gerekiyor, neyi yapmamız gerekiyor, çiftçinin gelirini nasıl artırabiliriz bunu çalışmalarını yapacağız. Samsun özellikle batı kesimlerinde 'marjinal' dediğimiz yerlerde inşallah zeytin yetiştirmeyle ilgili bir atılım başlatıyoruz. Zeytin yetiştiriciliğinde de kazanç çok fazladır. Samsun'da zeytin yetiştiriciliğine start verdik. Zeytin olan ilçelerimize teknik geziler düzenledik. Buraya hocalar gelecek. Zeytinin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verilecek. Çiftçimizi eğiteceğiz. Kendi zeytinyağımızı ve kendi salamura sofralık zeytinimizi kendimiz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.