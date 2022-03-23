Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde “Tarımsal Faaliyetlerde Su Verimliliği Paneli” düzenlendi.

Dünya Su Günü dolayısıyla Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) organizasyonuyla, 19 Mayıs Belediyesi Toplantı Salonu'nda 19 Mayıs ilçesinde "Tarımsal Faaliyetlerde Su Verimliliği Paneli" gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı ve Kızılırmak Sulama Birliği Başkanlığı'nın paydaş olarak katılım sağladığı panelde; iklim değişikliklerinin ülke ve bölgeye etkileri, tarımda tasarruflu sulama, çeltik ürününde damlama sulama sistemi, teknolojinin tarıma ve sulama sektörüne entegre edilmesi konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu konuşmasında, “2016 yılında derneğimizi kurduğumuzda tarım ve turizm başlıklarına ağırlık vererek ilçemizin gelişimine katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdürdük. Amacımız ilçemizde tarımsal faaliyetlerin artırılması, turizm alanlarının etkin bir şekilde kullanılmasıdır” dedi.

“İnsan ve tabiat hayatının temelini oluşturan su tarih boyunda sahip olduğumuz en değerli yaşam kaynağımızdır” diyen Başkan Topaloğlu, “Suyumuz varken tedbir almalıyız, suyumuz bittiğinde iş işten geçmiş olacak. Bugün bize düşen en temel görev suyumuzu korumak ve bu nimeti en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmaktır. Çünkü su hayattır” şeklinde konuştu.

19 Mayıs ilçesinden çeşitli sektörlerde katılımcıların katıldığı bilgilendirme paneli, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.